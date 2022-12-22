"Депо. Три вокзала" открылось на Новорязанской улице в Москве

Блюда 15 кухонь мира теперь можно попробовать в одном месте в центре столицы. Так, на Новорязанской улице открыли "Депо. Три вокзала".

Новая площадка включает в себя бизнес-кластер с коворкингом для молодых предпринимателей, развивающих проекты в сфере food tech. Также там появился постоянный кинопаркинг, где посетители смогут смотреть фильмы.

Как изменилось пространство? И чем еще там заняться, кроме дегустации? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.