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В Москве с начала года отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт

В Москве с начала года отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт

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В Москве с начала года отремонтировали двадцать один молочно-раздаточный пункт. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, все помещения стали более комфортными, в них сделали современную внутреннюю отделку, установили новые окна, двери и удобную мебель. Также молочные кухни оснастили системами пожарной безопасности и кондиционерами. Обновленные пункты получили жители 18 районов Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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