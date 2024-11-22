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22 ноября, 13:15

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Ракова рассказала о мерах поддержки материнства в Москве

Ракова рассказала о мерах поддержки материнства в Москве

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки материнства в преддверии праздника. Она отметила, что Москва является лучшим городом для воспитания детей.

По словам Раковой, самое важное для женщины – это здоровье и хорошее образование детей. В столице повышена доступность детских садов с раннего возраста, а для школьников созданы условия для получения академического образования и развития талантов. В городе открыты более 130 тысяч кружков и секций, 80% из которых бесплатны. 

Москва готовится отметить День матери 24 ноября. В рамках празднования воспитанники Центральной художественной школы напишут портреты мам, находящихся на лечении с детьми в столичных стационарах.

Во всех школах состоится лекторий для родителей на тему "Мелодия отношений: как эффективно общаться с ребенком", где психологи дадут практические советы. Также пройдут традиционные "маментинки", на которых школьники подарят своим мамам открытки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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