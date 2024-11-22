22 ноября, 11:30Город
Около 10 млрд рублей передали от платных парковок Москвы на благоустройство в 2024 году
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Почти 10 миллиардов рублей, собранных на оплату парковок в Москве, было передано в 2024 году на программу благоустройства столичных дворов.
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