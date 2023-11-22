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22 ноября, 20:00

Политика

Мосгордума приняла бюджет города на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов

Мосгордума приняла бюджет города на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов

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Депутаты столичного парламента на пленарном заседании поддержали бюджет Москвы на ближайшие три года.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что, как и в прошлые годы, у столицы будет социальный бюджет – более 50% расходов будет направлено на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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