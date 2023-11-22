22 ноября, 20:00Город
Новости часа: дом с подземным паркингом построят по реновации на Оренбургской улице
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дом с подземным паркингом по программе реновации начали строить на Оренбургской улице в столице. Об этом рассказали в Депстрое.
Инсталляция и светящееся название украсили вестибюли станции метро "Кунцевская" БКЛ. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.
В столичных больницах появились роботы-помощники – робокошки. Информацию об этом публикует mos.ru.