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Новости

22 ноября, 19:45

Город

Новости часа: площадку для новостройки по реновации освободили в Текстильщиках

Новости часа: площадку для новостройки по реновации освободили в Текстильщиках

Москвичам рассказали, куда нужно сходить на выставке "Россия"

Около пяти тысяч световых конструкций украсят Москву этой зимой

Новости часа: снежный покров в Москве может достигнуть семи сантиметров к концу недели

Москва возглавила рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни

Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении – МГД

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Москва стала лидером по качеству жизни горожан

Около пяти тысяч световых конструкций украсят столицу зимой

Москва заняла первую строчку рейтинга городов по уровню качества жизни

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадку для новостройки по реновации освободили в Текстильщиках в Москве. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики столицы.

Пользователи кикшеринга совершили 64 миллиона поездок – это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В Москве на Летной улице ввели в эксплуатацию трехэтажный детский сад. Об этом заявили в Мосгосстройнадзоре.

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