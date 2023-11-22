Новости часа: площадку для новостройки по реновации освободили в Текстильщиках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадку для новостройки по реновации освободили в Текстильщиках в Москве. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики столицы.

Пользователи кикшеринга совершили 64 миллиона поездок – это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В Москве на Летной улице ввели в эксплуатацию трехэтажный детский сад. Об этом заявили в Мосгосстройнадзоре.