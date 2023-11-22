Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 13:30

Город

Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в рамках капремонта в столице

Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в рамках капремонта в столице

Голубую гостиную в усадьбе Покровское-Стрешнево отреставрируют в Москве

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Москва возглавила рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Собянин сообщил, что праздничное освещение в Москве включат в начале декабря

В ТиНАО построят новые образовательные учреждения рядом с жилыми домами

Каток на ВДНХ заработает 24 ноября

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Москве в рамках капремонта привели в порядок более девяти тысяч фасадов жилых домов. Столичная программа модернизации – одна из самых масштабных в стране и мире, сообщил заммэра Петр Бирюков. В списке на обновление – более 29 тысяч зданий.

Работы начали в 2015 году. Для каждого типа фасадов используют специальную технологию, чтобы восстановить технические характеристики и облик здания. После ремонта фасады должны прослужить не менее 30 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика