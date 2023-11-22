Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в рамках капремонта в столице

В Москве в рамках капремонта привели в порядок более девяти тысяч фасадов жилых домов. Столичная программа модернизации – одна из самых масштабных в стране и мире, сообщил заммэра Петр Бирюков. В списке на обновление – более 29 тысяч зданий.

Работы начали в 2015 году. Для каждого типа фасадов используют специальную технологию, чтобы восстановить технические характеристики и облик здания. После ремонта фасады должны прослужить не менее 30 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.