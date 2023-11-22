В ТиНАО построят новые образовательные учреждения рядом с жилыми домами

В 2024 году в Троицком и Новомосковском округах достроят более 20 школ и детских садов. Здания обещают сделать максимально технологичными.

Например, в школе в Сосенском не будет ни одного коридора, все кабинеты будут расположены по периметру. Здание площадью 17 тысяч квадратных метров объединит школу на 800 учеников и детский сад на 150 малышей. Подробнее о том, какие еще детские образовательные учреждения сдадут в ТиНАО в 2024 году, – в эфире телеканала Москва 24.