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22 ноября, 11:45

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В ТиНАО построят новые образовательные учреждения рядом с жилыми домами

В ТиНАО построят новые образовательные учреждения рядом с жилыми домами

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В 2024 году в Троицком и Новомосковском округах достроят более 20 школ и детских садов. Здания обещают сделать максимально технологичными.

Например, в школе в Сосенском не будет ни одного коридора, все кабинеты будут расположены по периметру. Здание площадью 17 тысяч квадратных метров объединит школу на 800 учеников и детский сад на 150 малышей. Подробнее о том, какие еще детские образовательные учреждения сдадут в ТиНАО в 2024 году, – в эфире телеканала Москва 24.

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