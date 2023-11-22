Еще семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года. Их строят по специальной программе для инвесторов. Как отметил Сергей Собянин, она помогает решить вопросы с нехваткой спортивных сооружений в городе. По словам мэра столицы, в следующие два года построят еще 59 таких сооружений.

Чем привлекательна эта программа и как она работает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.