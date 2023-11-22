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22 ноября, 07:45

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Реставраторы рассказали, как восстанавливают облик столичных станций метро

Реставраторы рассказали, как восстанавливают облик столичных станций метро

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Исторические станции Московского метрополитена являются городскими достопримечательностями, которые находятся на особом контроле у реставраторов. Их платформы сравнивают с подземными дворцами, а полюбоваться ими специально приезжают туристы.

Например, на станции "Бауманская" реставраторы воплотили идею архитекторов, которую нашли на рабочих чертежах прошлого века. Теперь в центре станции появилась люстра со звездой.

Как в столице восстанавливают облик таких станций? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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