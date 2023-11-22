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22 ноября, 07:45

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Москвичи выберут лучший реставрационный проект 2023 года

Москвичи выберут лучший реставрационный проект 2023 года

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Москвичи выберут лучший реставрационный проект года. Соответствующее голосование проходит на сайте "Активный гражданин".

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, проголосовать можно будет до 26 ноября. В список вошли шесть памятников архитектуры. Среди них – Театр Эстрады, павильон ВДНХ "Мясная промышленность" и дом Пантелеева. Последний стал двухтысячным отреставрированным объектом в столице с 2011 года.

Конкурс "Московская реставрация" проходит в столице в 13-й раз. За все время его лауреатами стали более 450 специалистов и организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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