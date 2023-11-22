22 ноября, 07:45Город
Москвичи выберут лучший реставрационный проект 2023 года
Москвичи выберут лучший реставрационный проект года. Соответствующее голосование проходит на сайте "Активный гражданин".
Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, проголосовать можно будет до 26 ноября. В список вошли шесть памятников архитектуры. Среди них – Театр Эстрады, павильон ВДНХ "Мясная промышленность" и дом Пантелеева. Последний стал двухтысячным отреставрированным объектом в столице с 2011 года.
Конкурс "Московская реставрация" проходит в столице в 13-й раз. За все время его лауреатами стали более 450 специалистов и организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.