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Новости

22 ноября, 07:30

Общество

В столице подготовили программу ко Дню матери

В столице подготовили программу ко Дню матери

Почти 20 тыс столичных учителей примут участие в олимпиаде для педагогов

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В столице подготовили особую программу к предстоящему Дню матери. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Праздник отметят в воскресенье, 26 ноября, а до него на протяжении всей недели в московских школах и колледжах, а также в семейных центрах будут проходить различные тренинги, встречи с психологами и другие мероприятия, которые помогут родителям лучше понимать ребенка. Например, специалисты расскажут, как выстраивать доверительные отношения с подростками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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