Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 19:30

Город

Новости часа: три тысячи человек ликвидируют последствия непогоды на Московском ж/д узле

Новости часа: три тысячи человек ликвидируют последствия непогоды на Московском ж/д узле

Длинные заторы сформировались в столице вечером 22 ноября

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Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете Москвы до 2025 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти три тысячи человек ликвидируют последствия непогоды на Московском ж/д узле. Такое сообщение пришло от Центральной пригородной пассажирской компании.

Спрос россиян на поездки в Европу на новогодние праздники снизился в 2–3 раза. Об этом рассказали в АТОР.

Нейросеть с января выявила в Подмосковье более пяти тысяч нарушений цветовой схемы такси. Об этом сообщил Минтранс региона.

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