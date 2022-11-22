Новости часа: три тысячи человек ликвидируют последствия непогоды на Московском ж/д узле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти три тысячи человек ликвидируют последствия непогоды на Московском ж/д узле. Такое сообщение пришло от Центральной пригородной пассажирской компании.

Спрос россиян на поездки в Европу на новогодние праздники снизился в 2–3 раза. Об этом рассказали в АТОР.

Нейросеть с января выявила в Подмосковье более пяти тысяч нарушений цветовой схемы такси. Об этом сообщил Минтранс региона.