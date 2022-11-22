Новости часа: свыше 75 тыс рабочих ликвидируют последствия непогоды в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Последствия непогоды в Москве ликвидируют более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали в Зеленограде из-за пожара. Об этом сообщили РИА Новости.

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ. По словам премьер-министра РФ Бориса Белякова, ее знания и опыт будут востребованы при работе в совете.