Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Политика

Новости часа: свыше 75 тыс рабочих ликвидируют последствия непогоды в Москве

Новости часа: свыше 75 тыс рабочих ликвидируют последствия непогоды в Москве

Более 75 тыс человек ликвидируют последствия непогоды в Москве – Бирюков

Новости часа: предупреждение о ледяном дожде в Москве будет действовать до конца дня

Более 200 автобусов перевозят пассажиров из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро

Организаторы ГУМ-катка анонсировали экскурсии на льду для посетителей

Москвичам показали ситуацию на дорогах столицы из-за установившейся непогоды

Новости часа: СК задержал двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Москвичам показали ситуацию на дорогах столицы из-за неблагоприятных погодных условий

Специалисты рассказали, как наращивают лед при помощи айс-матов на столичных катках

Москвичам показали дорожный трафик в городе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Последствия непогоды в Москве ликвидируют более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали в Зеленограде из-за пожара. Об этом сообщили РИА Новости.

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ. По словам премьер-министра РФ Бориса Белякова, ее знания и опыт будут востребованы при работе в совете.

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