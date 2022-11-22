Москвичам показали ситуацию на дорогах столицы из-за неблагоприятных погодных условий

Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте 22 ноября из-за непогоды, вызванной мокрым снегом. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Так, на Люблинской улице водители могут проехать свободно. Однако на Волгоградском проспекте ситуация иная – машины движутся с небольшой скоростью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.