Длинный затор сформировался на шоссе Энтузиастов

Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, вызванной мокрым снегом. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Так, на Рижской эстакаде движение свободное, автомобили проезжают без проблем, не смотря на непогоду. На шоссе Энтузиастов сильно затруднено движение на одной из сторон. Затор сформировался на несколько километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.