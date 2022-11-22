Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Город

Длинный затор сформировался на шоссе Энтузиастов

Длинный затор сформировался на шоссе Энтузиастов

Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Москвичам показали ситуацию на дорогах столицы из-за непогоды

Спасенного тюлененка планируют выпустить в общий бассейн в Московском зоопарке

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 7 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 7 баллов

"Утро": затор образовался на Волгоградском проспекте

Стоимость поездки на столичных автомобилях такси выросла в несколько раз из-за непогоды

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 8 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 7 баллов

Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, вызванной мокрым снегом. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Так, на Рижской эстакаде движение свободное, автомобили проезжают без проблем, не смотря на непогоду. На шоссе Энтузиастов сильно затруднено движение на одной из сторон. Затор сформировался на несколько километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика