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Москвичам показали ситуацию на дорогах столицы из-за непогоды

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Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, вызванной мокрым снегом. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Например, на Люблинской улице плотный поток движется в сторону центра, однако проехать можно без больших сложностей. На Волгоградском ситуация похожая – машины в обоих направлениях движутся со сниженной скоростью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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