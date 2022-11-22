Москвичам показали ситуацию на дорогах столицы из-за непогоды

Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, вызванной мокрым снегом. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Например, на Люблинской улице плотный поток движется в сторону центра, однако проехать можно без больших сложностей. На Волгоградском ситуация похожая – машины в обоих направлениях движутся со сниженной скоростью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.