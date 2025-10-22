Форма поиска по сайту

22 октября, 11:15

Город

Строительство современных павильонов в "Лужниках" подошло к завершению

Строительство современных павильонов в "Лужниках" подошло к завершению

Строительство современных павильонов в "Лужниках" в Москве подошло к завершению. В этом году там также обновят Центральную площадь перед Большой спортивной ареной и причал Лужники – Центральный.

По словам специалистов, проект направлен на то, чтобы превратить олимпийский комплекс в многофункциональный парк для спорта, отдыха и развлечений, доступный горожанам в повседневной жизни. При этом архитекторы сознательно отказались от доминирующей новой архитектуры, чтобы сохранить исторический облик территории и сделать пространство комфортным для людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

