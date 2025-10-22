Около 3 тыс лиственных деревьев высадят вдоль вылетных магистралей в Москве

Около 3 тысяч взрослых деревьев лиственных пород высадят вдоль вылетных магистралей в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, многолетние насаждения украсят Щелковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами, а также Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Профсоюзную улицу с проспектом 60-летия Октября.

Деревья служат для создания буферной зоны между жилыми домами и дорогой, а также очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

