Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 08:00

Город

Около 3 тыс лиственных деревьев высадят вдоль вылетных магистралей в Москве

Около 3 тыс лиственных деревьев высадят вдоль вылетных магистралей в Москве

Котов и собак стали "устраивать на работу" в Москве

Столичный регион будет в зоне влияния барического гребня 22 октября

262 ребенка родились в Москве 21 октября

Экспозиция "Сокровенное – Живое" открыта в Подземном музее парка "Зарядье"

Пенсионеру из Москвы грозит тюремный срок из-за подобранного на улице свертка

"Утро": температура воздуха в Москве составит 8 градусов 22 октября

Семейное пространство с ресторанами появится в ТиНАО

Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в Москве

Москва продолжит развивать программы бесплатного спорта для горожан

Около 3 тысяч взрослых деревьев лиственных пород высадят вдоль вылетных магистралей в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, многолетние насаждения украсят Щелковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами, а также Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Профсоюзную улицу с проспектом 60-летия Октября.

Деревья служат для создания буферной зоны между жилыми домами и дорогой, а также очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика