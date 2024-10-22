В ближайшие два года в Москве планируется построить еще 45 дорожных объектов, включая мосты, эстакады, тоннели и путепроводы. Один из таких объектов – мост через Нагатинский затон, строительство которого ведется с целью обеспечения удобного транспортного сообщения.

Ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Андрей Борисов подчеркнул важность обеспечения должного уровня транспортного обслуживания на территориях бывших промышленных зон, где сейчас развиваются коммерческие, общественно-деловые и жилые функции.

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