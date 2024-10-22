Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 13:15

Транспорт

В ближайшие два года в Москве планируется построить еще 45 дорожных объектов

В ближайшие два года в Москве планируется построить еще 45 дорожных объектов

Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

"Город без окраин": Щербинка

Собянин назвал объекты, названные в память о легендарном вратаре Льве Яшине

Власти Москвы компенсируют расходы предпринимателям на новогоднее оформление витрин

В Москве возместят затраты предпринимателей на украшение витрин к Новому году

Более четырех десятков дорожных объектов построят в Москве за два года

"Мой район. Новости": новые выделенки появились в четырех округах Москвы

Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

В ближайшие два года в Москве планируется построить еще 45 дорожных объектов, включая мосты, эстакады, тоннели и путепроводы. Один из таких объектов – мост через Нагатинский затон, строительство которого ведется с целью обеспечения удобного транспортного сообщения.

Ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Андрей Борисов подчеркнул важность обеспечения должного уровня транспортного обслуживания на территориях бывших промышленных зон, где сейчас развиваются коммерческие, общественно-деловые и жилые функции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортстроительстводорогивидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика