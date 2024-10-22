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Новости

22 октября, 13:15

Город

Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе

Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

"Город без окраин": Щербинка

Собянин назвал объекты, названные в память о легендарном вратаре Льве Яшине

Власти Москвы компенсируют расходы предпринимателям на новогоднее оформление витрин

В Москве возместят затраты предпринимателей на украшение витрин к Новому году

Более четырех десятков дорожных объектов построят в Москве за два года

"Мой район. Новости": новые выделенки появились в четырех округах Москвы

Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший книжный магазин

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе. Здание площадью более 7 тысяч квадратных метров появится на улице Новодмитровская.

Музыкальный фестиваль "Посольские дары" пройдет в Музеях Московского Кремля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал столичным автомобилистам начинать менять резину с предстоящих выходных.

В Москве начали прием заявок на резидентство в кластере видеоигр и анимации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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