22 октября, 13:15Город
Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе. Здание площадью более 7 тысяч квадратных метров появится на улице Новодмитровская.
Музыкальный фестиваль "Посольские дары" пройдет в Музеях Московского Кремля.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал столичным автомобилистам начинать менять резину с предстоящих выходных.
В Москве начали прием заявок на резидентство в кластере видеоигр и анимации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.