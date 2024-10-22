Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе. Здание площадью более 7 тысяч квадратных метров появится на улице Новодмитровская.

Музыкальный фестиваль "Посольские дары" пройдет в Музеях Московского Кремля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал столичным автомобилистам начинать менять резину с предстоящих выходных.

В Москве начали прием заявок на резидентство в кластере видеоигр и анимации.

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