Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Власти Москвы компенсируют расходы предпринимателям на новогоднее оформление витрин и фасадов.

Турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья вырос на 70%. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По данным Роскомнадзора, количество заболевших гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилось на 3,4%.

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