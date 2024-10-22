22 октября, 11:30Город
Власти Москвы компенсируют расходы предпринимателям на новогоднее оформление витрин
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Власти Москвы компенсируют расходы предпринимателям на новогоднее оформление витрин и фасадов.
Турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья вырос на 70%. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По данным Роскомнадзора, количество заболевших гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилось на 3,4%.
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