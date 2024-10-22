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22 октября, 06:45

Город

Более тысячи городских памятников помыли в Москве в преддверии зимы

Более тысячи городских памятников помыли в Москве в преддверии зимы

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В Москве в преддверии зимы помыли более тысячи городских памятников. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, такие работы можно проводить только при плюсовой температуре.

Сначала специалисты проверяют состояние памятников на наличие повреждений или ржавчины, затем промывают их водой и наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды.

В завершение монументы насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами для удаления солевых разводов. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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