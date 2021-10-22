22 октября, 22:15
Москва может достичь пиковых значений по ковиду уже в конце этой недели. Об этом заявил сегодня Сергей Собянин.
"Мы видим, что уже к концу этой недели – началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний за всю историю пандемии , – и конечно это требует принятие мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей", – заявил градоначальник.
В свою очередь, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что эта волна отличается от предыдущих волн, которые наблюдались 1,5 года. Она уточнила, что уже почти шестую неделю подряд фиксируется рост выявления заболеваемости на 30% еженедельно.
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