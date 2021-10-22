Ресторан, получивший звезду Michelin, хочет судиться с гастрокритиком Чекаловой

Московский ресторан Biologie, который получил звезду Michelin, собирается судиться с гастрокритиком Еленой Чекаловой. Об этом сообщает Москва FM.

В ресторане рассказали, что журналистка получила радушный прием и даже скидку, но выложила в Сеть фото, где она нарушила красивую подачу блюд.

В своем посте Чекалова подробно сообщила о том, как она сходила в ресторан и что ей понравилось, а что нет. Также она сравнила Biologie с другими мишленовскими ресторанами, где была. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.