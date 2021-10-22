Немерюк рассказал о работе столичных парков в период с 28 октября по 7 ноября

В Москве объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. О том, как будут следить за соблюдением мер в городе в этот период, рассказал заммэра, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он отметил, что парки будут работать в обычном стандартном режиме без каких-либо ограничений.

"Гулять можно и в парках, и на улицах. В отличие от прошлогодних мер работают и не будут закрыты детские площадки и спортивные площадки", – сказал заммэра.

Немерюк подчеркнул, что будут жестко следить за тем, чтобы исполнялись все пункты указа мэра с 28 октября по 7 ноября.

"Будем использовать и систему видеонаблюдения. Сейчас мы пользуемся и информацией из соцсетей", – сообщил глава департамента торговли и услуг столицы.

Также, по его словам, мобильные группы будут ездить и проверять то, как городские предприятия, коммерческие в том числе, соблюдают требования указа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.