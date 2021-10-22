Москвичам рассказали о работе городских объектов в длинные ноябрьские выходные

В Москве выходные дни продлят с 28 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19.

В этот период больницы продолжат оказывать плановую помощь, а поликлиники принимать пациентов в обычном режиме, при этом стоматологические клиники только в экстренных случаях.

Центры госуслуг закроют. Они доступны только для срочных услуг, остальное можно будет оформить онлайн. Детские сады и школы уходят на каникулы. Но в садах все же сохранят дежурные группы. Банки сообщили, что открыты в обычном режиме, как и аптеки с продуктовыми магазинами.

Непродовольственные магазины закроют. Также временно прекратят работу торговые центры, детские комнаты, фитнес-центры, салоны красоты. Рестораны и кафе будут работать только навынос и доставку.

Театры и музеи примут гостей по QR-кодам, зоопарки – лишь на открытом воздухе. При этом парки, храмы, детские площадки и ярмарки выходного дня продолжат работу в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.