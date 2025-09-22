На "Крылатских холмах" восстановили олимпийскую велотрассу

На "Крылатских холмах" завершили первый этап благоустройства. Специалисты восстановили олимпийскую велотрассу, построенную для Олимпиады-80, с учетом сложного рельефа, крутых виражей и перепадов высот. Велосипедисты отмечают, что новое покрытие ровное, безопасное и позволяет рисковать в поворотах.

Кроме трассы, в парке создали зоны отдыха, площадки для йоги, детские и экотропы, дорожки для прогулок и выгула собак. Для безопасности обустроены разметки и знаки, а для фотозон и смотровых площадок использованы деревянные настилы с видом на город.

