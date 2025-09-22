Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На северо-востоке Москвы построят жилой квартал с необходимой инфраструктурой, сообщил Сергей Собянин. Проект включает возведение жилья, дорог, школы, детских садов, медицинских и культурных объектов. Территория будет благоустроена: появятся пешеходные зоны, велодорожки и парковочные места.

"Город оказывает всестороннюю, в том числе имущественную, поддержку столичным предприятиям. Для компаний со статусом промышленного комплекса действуют условия аренды земли для эксплуатации зданий – ставка составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка. Такая льгота предоставлена 4 производителям лекарственных препаратов Только в этом году они смогут сэкономить 7,1 миллиона рублей", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С января по август 2025 года в городе построили 58 социальных объектов, около 20% из них – для системы здравоохранения. За 8 месяцев этого года также возвели 41 образовательный и 6 спортивных объектов.