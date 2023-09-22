В Москве открылся парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Большой парк появился в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Новое пространство для отдыха расположилось в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.

Проект разрабатывали с учетом пожеланий жителей. Площадь нового парка составляет почти 100 гектаров. Он протянулся от Елецкой улицы до самой кольцевой автодороги. Здесь сделали множество детских и спортивных площадок. Теперь тут можно поиграть в баскетбол, футбол и теннис.

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