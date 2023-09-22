22 сентября, 12:00Город
Благоустройство территории около КЦ "Москвич" завершили на юго‑востоке столицы
На юго-востоке столицы завершено благоустройство улицы Коломникова и территории возле Культурного центра "Москвич". Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.
Специалисты заменили покрытия тротуаров и дорог и расширили пешеходную часть, а также обновили фонари. Они сделали новые парковочные места и точки велопроката. Бетонную стену вдоль завода "Москвич" украсили граффити. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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