Благоустройство территории около КЦ "Москвич" завершили на юго‑востоке столицы

На юго-востоке столицы завершено благоустройство улицы Коломникова и территории возле Культурного центра "Москвич". Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Специалисты заменили покрытия тротуаров и дорог и расширили пешеходную часть, а также обновили фонари. Они сделали новые парковочные места и точки велопроката. Бетонную стену вдоль завода "Москвич" украсили граффити. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



