Единственную жилую пятиэтажку рядом с Москвой-Сити включили в программу реновации. Большинство ее жителей проголосовали за переселение еще 4 года назад, но тогда возникли сомнения, что набран необходимый минимум голосов.

В марте этого года заявление жителей рассмотрели повторно, и все получилось. Теперь каждая семья должна будет обратиться в фонд реновации и выбрать свой вариант. Можно, например, увеличить количество метров или получить жилье с ремонтом в своем районе.

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