Пятиэтажку на "Выставочной" включили в программу реновации после голосования жильцов

Еще один дом в столице включен в программу реновации. Это единственная все еще жилая пятиэтажка рядом с комплексом "Москва-Сити".

Большинство ее жителей проголосовали за расселение еще четыре года назад. Но тогда возникли сомненияв необходимом минимуме голосов, поэтому дом в программу не попал.

В марте этого года заявление жителей рассмотрели повторно. Подробнее о том, когда состоится долгожданный переезд, – в эфире телеканала Москва 24.