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22 сентября 2020, 10:15

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На Большом Каменном мосту в Москве начали обустраивать проезжую часть

На Большом Каменном мосту в Москве начали обустраивать проезжую часть

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На Большом Каменном мосту начали менять дорожное покрытие. Делать это будут поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров. Рабочие заливают бетоном арматурный каркас, устанавливают сверху выравнивающий слой и уже его покрывают асфальтом.

Мост ремонтируют 240 человек, работы продлятся до конца октября. Движение по мосту временно организовано по двум полосам в каждом направлении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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