22 сентября 2020, 10:15Город
На Большом Каменном мосту в Москве начали обустраивать проезжую часть
На Большом Каменном мосту начали менять дорожное покрытие. Делать это будут поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров. Рабочие заливают бетоном арматурный каркас, устанавливают сверху выравнивающий слой и уже его покрывают асфальтом.
Мост ремонтируют 240 человек, работы продлятся до конца октября. Движение по мосту временно организовано по двум полосам в каждом направлении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.