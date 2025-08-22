Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 августа

На Красной площади стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В этом году участие принимают 1,5 тысячи музыкантов из 20 коллективов.

Фестиваль "Вкусы России" всего за неделю посетили более миллиона человек. Свою продукцию на ВДНХ привезли более 300 продуктовых брендов из 75 регионов. Помимо дегустаций для участников подготовлена большая образовательная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городфестиваливидеоАлексей Лазаренко

