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22 августа, 22:00

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Журналист Андрей Медведев встретился с жителями Северного округа Москвы

Журналист Андрей Медведев встретился с жителями Северного округа Москвы

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В "Первом Московском кадетском корпусе" состоялась встреча жителей Северного округа с журналистом и общественным деятелем Андреем Медведевым. Обсуждались вопросы, которые больше всего волнуют москвичей. Это благоустройство дворов и парков, сохранение культурного наследия и борьба с незаконным использованием коммерческих помещений.

Медведев отметил высокую активность жителей, которые реально готовы принимать участие в жизни своих районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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