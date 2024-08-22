Журналист Андрей Медведев встретился с жителями Северного округа Москвы

В "Первом Московском кадетском корпусе" состоялась встреча жителей Северного округа с журналистом и общественным деятелем Андреем Медведевым. Обсуждались вопросы, которые больше всего волнуют москвичей. Это благоустройство дворов и парков, сохранение культурного наследия и борьба с незаконным использованием коммерческих помещений.

Медведев отметил высокую активность жителей, которые реально готовы принимать участие в жизни своих районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.