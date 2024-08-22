Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

22 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 августа

Масштабные патриотические акции прошли в Москве в честь Дня Государственного флага

"Мой район. Новости": новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: девятая "Иволга 4.0" вышла на маршрут по МЦД-3

Патриотические акции проходят в Москве в День Государственного флага

"Интервью": Елена Шинкарук – о сфере госуслуг в Москве

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Москвичи отметили День флага РФ на форуме-фестивале "Москва 2030"

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 22 августа.

Первую школу, реконструированную по городской программе, открыли в Митине. Образовательный комплекс откроет двери уже 2 сентября. Учиться там будут дети с первого по шестой класс.

В Москве на сутки объявлен желтый уровень опасности. При этом синоптики говорят, что температура воздуха останется на несколько градусов выше нормы.

Суд избрал меру пресечения подростку, который устроил смертельную аварию с каршерингом. Ему назначили запрет определенных действий сроком на 2 месяца. Молодого человека обвиняют в незаконном завладении машиной, при этом без цели хищения.

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