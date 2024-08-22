Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 22 августа.

Первую школу, реконструированную по городской программе, открыли в Митине. Образовательный комплекс откроет двери уже 2 сентября. Учиться там будут дети с первого по шестой класс.

В Москве на сутки объявлен желтый уровень опасности. При этом синоптики говорят, что температура воздуха останется на несколько градусов выше нормы.

Суд избрал меру пресечения подростку, который устроил смертельную аварию с каршерингом. Ему назначили запрет определенных действий сроком на 2 месяца. Молодого человека обвиняют в незаконном завладении машиной, при этом без цели хищения.