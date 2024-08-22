Жителям столицы рассказали, как интересно провести День Государственного флага

22 августа в России ежегодно отмечают День Государственного флага. В столице в честь празднования организовали большое количество мероприятий. Например, в Парке Горького с 12:00 до 14:30 пройдет мастер-класс по созданию воздушных ветряков в цвете флага, а с 15:00 до 17:00 – по созданию брелоков "Флаг России".

В 16:00 запланировано выступление молодых артистов. В 18:00 состоится показ фильма Игоря Угольникова "Батальон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.