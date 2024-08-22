Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 11:15

Город

Жителям столицы рассказали, как интересно провести День Государственного флага

Жителям столицы рассказали, как интересно провести День Государственного флага

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22 августа в России ежегодно отмечают День Государственного флага. В столице в честь празднования организовали большое количество мероприятий. Например, в Парке Горького с 12:00 до 14:30 пройдет мастер-класс по созданию воздушных ветряков в цвете флага, а с 15:00 до 17:00 – по созданию брелоков "Флаг России".

В 16:00 запланировано выступление молодых артистов. В 18:00 состоится показ фильма Игоря Угольникова "Батальон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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