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22 августа, 22:30

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Несколько выделенных полос заработают в Москве в сентябре

Несколько выделенных полос заработают в Москве в сентябре

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Несколько выделенных полос заработают в Москве в сентябре. Автобусы и электробусы будут проезжать участки в два раза быстрее. В свою очередь, пассажиры смогут экономить время, особенно в часы пик.

Отмечается, что одна из новых выделенок появится на Старой Басманной улице. Причем несколько полос для общественного транспорта на этой улице уже есть. Но пока это скорее короткие разрозненные участки, объединит их в один новая выделенка длиной 5 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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