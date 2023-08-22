Новости часа: в Москве опубликовали рейтинг поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве опубликовали рейтинг поликлиник, сформированный на основе опроса пациентов. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Открылась выставка о развитии архитектуры будущей Российской орбитальной станции, сообщает Музей архитектуры имени Щусева.

Движение на участках улиц Гурьянова и Полбина ограничили до 18 октября из-за стройки. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.