Участок МЦК закроют 26 августа

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22 августа, 22:00

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Новости часа: в Москве опубликовали рейтинг поликлиник

Новости часа: в Москве опубликовали рейтинг поликлиник

Центры госуслуг в Москве отметили 12-летие

Брошенные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

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Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве опубликовали рейтинг поликлиник, сформированный на основе опроса пациентов. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Открылась выставка о развитии архитектуры будущей Российской орбитальной станции, сообщает Музей архитектуры имени Щусева.

Движение на участках улиц Гурьянова и Полбина ограничили до 18 октября из-за стройки. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

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