Брошенные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку, заявили в столичном Дептрансе.

В ведомстве объяснили, что все арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный электротранспорт тоже не должен мешать другим участникам движения.

Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, за перемещение на спецстоянки теперь отвечают сотрудники "Московского паркинга". Забрать технику со спецстоянок можно будет только после предъявления документов, подтверждающих собственность.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.