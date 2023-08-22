Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 21:45

Город

Брошенные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

Брошенные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

В "Лужниках" отметили День Государственного флага России

"Жизнь в большом городе": рынок стройматериалов

Флаг России в тысячу квадратных метров развернули у Музея Победы в столице

Москвичам рассказали о программе четвертой недели МУФ-2023

Первый флаг современной России развернули на Северном речном вокзале в Москве

"Сити": выставка "Маяковская Москва" открылась в парке "Зарядье"

Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Концерт к Дню флага РФ организовали в "Лужниках"

Скульптуры колхозницы и рабочего вернули на фасад павильона "Центросоюз" на ВДНХ

Брошенные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку, заявили в столичном Дептрансе.

В ведомстве объяснили, что все арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный электротранспорт тоже не должен мешать другим участникам движения.

Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, за перемещение на спецстоянки теперь отвечают сотрудники "Московского паркинга". Забрать технику со спецстоянок можно будет только после предъявления документов, подтверждающих собственность.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика