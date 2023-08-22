Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 19:45

Город

Флаг России в тысячу квадратных метров развернули у Музея Победы в столице

Флаг России в тысячу квадратных метров развернули у Музея Победы в столице

Москвичам рассказали о программе четвертой недели МУФ-2023

Первый флаг современной России развернули на Северном речном вокзале в Москве

"Сити": выставка "Маяковская Москва" открылась в парке "Зарядье"

Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Концерт к Дню флага РФ организовали в "Лужниках"

Скульптуры колхозницы и рабочего вернули на фасад павильона "Центросоюз" на ВДНХ

Жителям столицы рассказали, что можно посмотреть на МУФ в "Лужниках"

Новости часа: суд вынес приговор дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузом

Триколор площадью более 1 тыс "квадратов" развернули у Музея Победы

В День Государственного флага у Музея Победы в Москве развернули российский триколор размером в тысячу "квадратов". Он даже занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".

Волонтеры, представители молодежных организаций, а также студенты военных образовательных учреждений приняли участие в торжественной церемонии. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечал оркестр Военного университета Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика