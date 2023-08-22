Флаг России в тысячу квадратных метров развернули у Музея Победы в столице

В День Государственного флага у Музея Победы в Москве развернули российский триколор размером в тысячу "квадратов". Он даже занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".

Волонтеры, представители молодежных организаций, а также студенты военных образовательных учреждений приняли участие в торжественной церемонии. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечал оркестр Военного университета Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.