Первый флаг современной России развернули на Северном речном вокзале в Москве

День Государственного флага отмечают в РФ. В 1991 году 22 августа впервые в Москве на государственных учреждениях был поднят новый символ страны – бело-сине-красный триколор.

В память об этой дате на Северном речном вокзале развернули тот самый первый флаг современной России, который был поднят на территории Кремля. Его теперь хранят как историческую реликвию и демонстрируют только во время праздника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.