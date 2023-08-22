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22 августа, 19:45

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Первый флаг современной России развернули на Северном речном вокзале в Москве

Первый флаг современной России развернули на Северном речном вокзале в Москве

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День Государственного флага отмечают в РФ. В 1991 году 22 августа впервые в Москве на государственных учреждениях был поднят новый символ страны – бело-сине-красный триколор.

В память об этой дате на Северном речном вокзале развернули тот самый первый флаг современной России, который был поднят на территории Кремля. Его теперь хранят как историческую реликвию и демонстрируют только во время праздника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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