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Жителям столицы рассказали, что можно посмотреть на МУФ в "Лужниках"

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Во вторник, 22 августа, на самой масштабной площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" гостей ждет обширная программа. Там выступят известные артисты, пройдут мастер-классы, спортивные занятия, лекции и многое другое.

Например, в "Лужниках" пройдет большой концерт в честь Дня флага РФ. На сцене свои хиты исполнят Вадим Самойлов, Гарик Сукачев, Сергей Бобунец, группа "Чайф" и другие.

Какая еще программа ждет посетителей на четвертой неделе столичного урбанфорума? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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