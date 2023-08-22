15:45Город
Триколор площадью более 1 тыс "квадратов" развернули у Музея Победы
У Музея Победы 22 августа развернули триколор площадью более тысячи квадратных метров. Он хранится в фондах Музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".
В церемонии участвовали представители волонтерских и молодежных организаций, военных и образовательных учреждений, а также оркестр имени князя Александра Невского Министерства обороны. В честь Дня российского флага Музей Победы подготовил бесплатную праздничную программу.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.