Триколор площадью более 1 тыс "квадратов" развернули у Музея Победы

У Музея Победы 22 августа развернули триколор площадью более тысячи квадратных метров. Он хранится в фондах Музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".

В церемонии участвовали представители волонтерских и молодежных организаций, военных и образовательных учреждений, а также оркестр имени князя Александра Невского Министерства обороны. В честь Дня российского флага Музей Победы подготовил бесплатную праздничную программу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.