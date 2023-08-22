Спортивные мастер-классы подготовили в "Лужниках" в рамках МУФ

Во вторник, 22 августа, на самой масштабной площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" гостей ждет обширная программа. Там выступят известные артисты, пройдут мастер-классы, спортивные занятия, лекции и многое другое. Например, там организуют занятия по джампингу, покажут, как кататься на SUP-серфах и сноубордах.

Какая еще программа ждет посетителей на четвертой неделе столичного форума? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.