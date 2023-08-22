Участок МЦК закроют 26 августа

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12:30

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Новости часа: в Москве выполнили более 90% работ по благоустройству Цветного бульвара

Новости часа: в Москве выполнили более 90% работ по благоустройству Цветного бульвара

Часть МЦД-5 пройдет под центром Москвы

Новости часа: почти 140 центров госуслуг "Мои Документы" открыли в столице за 12 лет

Детский кластер создадут в московском парке "Яуза"

Столичные предприятия начали тестировать проекты финалистов конкурса "Еда будущего"

Собянин рассказал о развитии трех районов на севере и северо-востоке Москвы

Временные ограничения введут на станциях метро в течение 22 августа

Концерт к Дню флага РФ пройдет в рамках Московского урбанфорума

Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили столицу ко Дню флага России

Автомобильное движение затруднено на Киевском путепроводе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве выполнили более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 1,7 тысячи жителей получили квартиры по реновации в Измайлове в 2023 году. Об этом рассказал департамент горимущества.

Ярмарка школьной одежды открывается на Московском урбанфоруме в "Лужниках". Об открытии проинформировали организаторы форума.

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