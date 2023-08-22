Новости часа: в Москве выполнили более 90% работ по благоустройству Цветного бульвара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве выполнили более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 1,7 тысячи жителей получили квартиры по реновации в Измайлове в 2023 году. Об этом рассказал департамент горимущества.

Ярмарка школьной одежды открывается на Московском урбанфоруме в "Лужниках". Об открытии проинформировали организаторы форума.