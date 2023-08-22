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Общество

Новости часа: почти 140 центров госуслуг "Мои Документы" открыли в столице за 12 лет

Новости часа: почти 140 центров госуслуг "Мои Документы" открыли в столице за 12 лет

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 140 центров госуслуг "Мои Документы" открыли в столице за 12 лет. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Более 2,5 тысячи конструкций с триколором украсили Москву ко Дню флага России. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Почти три тысячи льготных кредитов для IT-специалистов выдали в Москве за полгода. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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