Москвичей пригласили на выставку "Икигай: искусство жить"

Найти смысл жизни и ощутить счастье москвичам помогут на выставке "Икигай: искусство жить" в центре "Марс". В переводе с японского "ики" означает "жить", а "гай" – "причина".

Экспонаты можно не только смотреть, а еще трогать и нюхать. Пространство разделено на пять секций. Каждая воздействует на конкретный орган чувств. Можно прогуляться по световому лесу, послушать глюкофон, вдохнуть ароматы чайной комнаты. Выставка будет работать до 10 ноября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.